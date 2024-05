14.05.2024 18:10 1.105 Zeuge fährt brennendes Auto auf Parkplatz und verschwindet dann

Von Madita Eggers

Stade - Ungewöhnlicher Einsatz in Stade! Auf einem Parkplatz eines Möbelhauses sind am Dienstagnachmittag zwei Autos in Flammen aufgegangen. Ein VW-Bus ist dabei von einem Unbekannten noch im brennenden Zustand bewegt worden. Wer hat den VW-Bus in die Mitte des Parkplatzes gefahren und warum? © Polizei Stade Nach Angaben der Polizei Stade war zunächst ein Opel Vectra aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, das Feuer griff dann auf einen daneben geparkten VW-Bus über. Kurios: Dieser Bus soll dann allerdings noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von einem noch Unbekannten von dem Opel weg in die Mitte des Parkplatzes gefahren worden sein. Und das als dieser schon Feuer gefangen hatte! Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer und bittet diesen sich unter der Rufnummer 04141/102215 bei der Stader Wache zu melden. Feuerwehreinsätze Balkon droht von Wohnhaus zu stürzen: Feuerwehr handelt sofort Zusätzlich griffen die Flammen noch auf die an den Parkplatz angrenzenden Bäume über. Den Vegetationsbrand konnte die Feuerwehr jedoch schnell löschen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Flammen komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. © Polizei Stade Verletzt wurde niemand, so die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

