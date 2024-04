Zeugen schlagen Alarm: Flammen lodern aus Auto - Kameraden reagieren sofort

Langenfeld - Die Feuerwehr ist am Donnerstag von gleich mehreren Zeugen zu einem lichterloh brennenden Auto alarmiert worden, das auf einem Parkplatz in Langenfeld (Kreis Mettmann) abgestellt worden war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Kameraden waren die Einsatzkräfte am Nachmittag gegen 15.50 Uhr zu dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Raiffeisenstraße gerufen worden, nachdem ein VW Golf dort plötzlich in Flammen aufgegangen war.

Unverzüglich machte sich die Feuerwehr daraufhin auf den Weg zum Ort des Geschehens und sah sich wenige Minuten später einem Auto gegenübergestellt, das in Vollbrand stand.

"Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchten Passanten mit Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen. Dies war aufgrund der starken Hitze aber erfolglos geblieben", schilderte ein Sprecher.

Der Golf war zwischen zwei weiteren Wagen geparkt worden, sodass die Kameraden umgehend damit begannen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Zeitgleich gingen die Kräfte gegen den Brand vor, der im Inneren des VWs loderte. Der Golf brannte dennoch vollständig aus.

Die Feuerwehr brachte die Flammen zwar unter Kontrolle, allerdings wurden auch die neben dem Golf geparkten Autos durch Hitzebeaufschlagung in Mitleidenschaft gezogen.