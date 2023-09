Flüchtlingsheim Suhl brechend voll: Verstoß gegen Brandschutz-Vorgaben

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl leben oftmals mehr Flüchtlinge als eigentlich vorgesehen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach sind aktuell 1430 Bewohner in der Unterkunft registriert, wie aus Unterlagen hervorgeht, die "MDR Thüringen" vorliegen.

Somit ist das Flüchtlingsheim derzeit überbelegt, denn laut Landesverwaltungsamt dürfen nach Brandschutz-rechtlichen Vorgaben maximal 1400 Migranten in der gesamten Einrichtung leben.

Die Erstaufnahmeeinrichtung kam in der Vergangenheit immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Um die Unterkunft zu entlasten, sollen künftig die Geflüchteten nach ihrer Ankunft im Freistaat auch in die Einrichtungen in Eisenberg und Hermsdorf verteilt werden.