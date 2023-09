Polizei stoppt Schleusungsfahrt: Syrer verstecken Dokumente in Getränkedosen

Weyarn - Die Bundespolizei hat in Oberbayern eine mutmaßliche Schleusungsfahrt gestoppt. Während die syrischen Migranten versuchten, ihre Herkunft zu verschleiern, erzählte der Fahrer eine "offenkundig frei erfundene Geschichte", wie die Bundespolizei am heutigen Freitag mitteilte.

Syrische Migranten wollten ihre Herkunft verschleiern, indem sie ihre Papiere in Getränkedosen stopften. © Bundespolizei

Demnach fiel den Beamten am Donnerstag nahe Irschenberg auf der A8 der mit deutschem Kennzeichen auf. Als sie den Fahrer aufforderten anzuhalten, fuhr dieser unbeirrt weiter. "Das Polizeifahrzeug musste den voll besetzten Wagen mehrfach überholen und ausbremsen", so die Polizei.

Am Autobahnrastplatz Seehamer See - Ost nahe Weyarn konnte das Auto schließlich gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich lediglich der 34-jährige gebürtige Tunesier am Steuer mit deutschen Papieren ausweisen.

Die vier Mitfahrer gaben an, keine Dokumente bei sich zu haben. Bei einer Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten in Getränkedosen versteckte Papiere und Plastikkarten, die auf die Personalien und vorausgegangene Registrierungen in anderen europäischen Ländern hinwiesen.

Die vier syrischen Migranten im Alter von 16, 19, 21 und 25 Jahren erhielten Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise. Der 19- und der 21-Jährige sitzen seit Freitag in einer Abschiebehaftanstalt in Eichstätt. Sie sollen nach Österreich beziehungsweise Bulgarien rückgeführt werden. Der minderjährige Migrant und sein 25-jähriger Bruder wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber gebracht.