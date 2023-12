Fun Fact des Tages vom 03.12.2023 - Lustig skurriles Wissen

Was geben Menschen nicht alles für eine geruhsame Nachtruhe aus - und das nicht nur für sich selbst, sondern oft auch für ihre Haustiere. Doch was ist mit Nutztieren?



Kühen in Norwegen geht es vermutlich deutlich besser als denen in Deutschland, denn:

In Norwegen müssen Kuhställe mit einer weichen Schlafunterlage ausgestattet sein, Gummi-Matratzen für Kühe boomen daher seit vielen Jahren.

Das seit 2006 geltende Gesetz soll für glücklichere Kühe sorgen - und mehr Milch.

