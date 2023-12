Fun Fact des Tages vom 14.12.2023 - Lustig skurriles Wissen

Welches Bild haben die Menschen in anderen Ländern wohl von Deutschland und den Deutschen? Zumindest in Sachen Bezahlung lässt sich in türkischen Restaurants ein Rückschluss ziehen, wie der folgende Fun Fact zeigt.

Wenn man seine Rechnung in einem Restaurant in der Türkei getrennt zahlen will, sagt man auf Türkisch "Alman usulü". Übersetzt heißt das "auf deutsche Art".