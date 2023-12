Fun Fact des Tages vom 18.12.2023 - Lustig skurriles Wissen

Egal ob köstliches Milcheis oder süßes Wassereis - beide Leckereien, auf die so viele Menschen stehen, gibt es auch am Stil. Aber wem verdanken Stieleis-Fans diese coole Erfindung überhaupt?

Eis am Stiel entstand, als ein Junge namens Frank Epperson im Alter von elf Jahren ein Glas Limonade mit Rührstab in der Kälte stehen ließ. Am nächsten Morgen war der Saft gefroren und das Eis am Stiel geboren.