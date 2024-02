Fun Fact des Tages vom 20.2.2024 - Lustig skurriles Wissen

Am Münchener Flughafen flog ein Geschäftsmann auf, der einen lebendigen Albino-Alligator in Frischhaltefolie eingewickelt und in seinem Koffer transportiert hatte.

Der Zoll machte diese kuriose Entdeckung im September 2022. Ziel der Aktion sei es wohl gewesen, das besondere Alligator-Exemplar im Ausland zu verkaufen.