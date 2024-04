Unnützes Wissen: Fun Fact am 23.4.2024 über Cornflakes

Cornflakes sind vor allem bei Kindern ein beliebtes Frühstück. Es gab aber mal eine Zeit, in der sie nicht nur gegessen, sondern auch anderweitig eingesetzt wurden.

In der Filmbranche malte man die Cornflakes weiß an und ließ sie vor der Kamera fallen, um Schnee nachzuahmen. Die Fallgeräusche waren dabei teilweise so laut, dass man Dialoge nachsprechen lassen musste.