Fun Fact des Tages vom 27.11.2023 - Lustig skurriles Wissen

Lächeln ist hier ausdrücklich erlaubt. Lustige Fun Facts aus der Tierwelt, über Promis oder unglaubliches Wissen aus unserer Geschichte: Der Kosmos an unnützem Wissen ist genauso eindrucksvoll wie unerschöpflich.

In den 60er-Jahren erreichte "Oktopus-Wrestling" viel Popularität in den USA. Dabei versuchte ein Mensch, einen Oktopus aus dem Meer an die Oberfläche zu ziehen.