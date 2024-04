Unnützes Wissen: Fun Fact am 30.4.2024 über Urlaubstage

Wenn Feiertage auf ein Wochenende fallen, dann ärgern sich viele Menschen über einen verlorenen Tag der Erholung. Denn in Deutschland bekommt man in solchen Fällen keinen anderen Tag frei. Das ist aber nicht überall so.

Weltweit gibt es mehr als 85 Länder, in denen Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, nachgeholt werden.