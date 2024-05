Unnützes Wissen: Fun Fact am 4.5.2024 über eine Redewendung

Kennst Du die Redewendung "seinen Senf dazugeben"? Damit ist gemeint, dass man sich in ein Gespräch einmischt, obwohl das meistens nicht erwünscht ist.

Wenn man das im amerikanischen Englisch ausdrücken möchte, sagt man "to add one's two cents". Wörtlich übersetzt würde das "seine zwei Cents dazugeben" bedeuten.