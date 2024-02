Fun Fact des Tages vom 5.2.2024 - Lustig skurriles Wissen

Schon mal etwas von der Dunbar-Zahl gehört? Laut der sogenannten Dunbar-Zahl können Menschen nicht mehr als 150 Freundschaften haben. Doch steht diese These in der Kritik, da sich eine so harte Grenze nicht ziehen lasse.

Die Schwankungsbreite liegt wohl bei 100 bis 250 sozialen Beziehungen, die ein Mensch eingehen kann.