Fun Fact des Tages vom 8.2.2024 - Lustig skurriles Wissen

Viele Hollywood-Schauspieler haben vor der großen Karriere schon so einiges an Lebenserfahrung gesammelt. Bevor Christopher Walken in Filmen wie 7 Psychos, Catch Me If You Can oder Sleepy Hollow berühmt wurde, ging er als 17-Jähriger einer ganz anderen Beschäftigung nach.

Der Oscar-Preisträger Christopher Walken arbeitete in den 1960er Jahren als Löwenbändiger.