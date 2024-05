Unnützes Wissen: Fun Fact am 25.5.2024 über Gradzahlen

Während man die Temperatur in Europa meistens in Grad Celsius angibt, verwendet man andernorts Fahrenheit - z. B. in den USA. Diese beiden Einheiten haben bei einer einzigen Temperatur genau den gleichen Wert.

Bei einer Temperatur von -40 Grad Celsius liegt der Wert in Fahrenheit ebenfalls bei -40 Grad. Hättest Du das gewusst?