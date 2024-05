Unnützes Wissen: Fun Fact am 26.5.2024 über Oprah Winfrey

Die US-amerikanische Moderatorin Oprah Winfrey heißt eigentlich gar nicht "Oprah". Laut Geburtsurkunde trägt sie den Vornamen "Orpah", den ihre Tante aussuchte.

Da ihre Familie diesen Namen aber nicht kannte, wurde sie schon in der Kindheit "Oprah" genannt. So kam es, dass dieser Name heute so vielen Menschen ein Begriff ist.