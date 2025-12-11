0 bis 69 Prozent: Gewaltige Impf-Lücke in Bayerns Hausarztpraxen

München - Gürtelrose kann schwerwiegende Folgen haben. Die Impfung dagegen schützt in den meisten Fällen. Doch Bayerns Praxen impfen längst nicht jeden, der geimpft werden sollte.

Eine Gürtelrose-Impfung ab 60 Jahren wird empfohlen. © Markus Scholz/dpa

Bayerns Hausarztpraxen impfen nach einer Auswertung der Krankenkasse Barmer in sehr unterschiedlichem Ausmaß gegen Gürtelrose.

Demnach reichen die Quoten in der Altersgruppe ab 60 Jahren, für die die Impfung empfohlen ist, je Praxis von 0 bis 69 Prozent. Und selbst die zehn Prozent der Praxen, die am meisten impfen, tun dies nur bei einem Drittel der Patientinnen und Patienten, die Anspruch auf die Impfung haben.

Dies geht aus dem Barmer-Arzneimittelreport 2025 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

Ob ein Patient oder eine Patientin die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Impfung erhalte, sollte aber nicht vom Hausarzt abhängen, forderte Barmer-Landesgeschäftsführer Alfred Kindshofer.

Eine vollständige Herpes-zoster-Impfung könne nämlich die meisten Gürtelrose-Erkrankungen verhindern, die teils massive Folgen wie jahrelange heftige Nervenschmerzen oder gar Erblindung haben kann.

Kindshofer schlägt deshalb ein Erinnerungssystem in der elektronischen Patientenakte vor, das die Ärztinnen und Ärzte automatisch auf anstehende Impfungen hinweist.