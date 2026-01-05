Frau leidet in jungen Jahren unter Übergewicht: Wie sie mit 40 aussieht, schlägt alles

England - "Ich bin wirklich der Meinung, dass ich in meinen Vierzigern besser aussehe als in meinen Zwanzigern", sagt sie über sich selbst. Ein Blick auf aktuelle sowie alte Bilder von Hannah Reynolds (40) aus England macht deutlich, wie sie darauf kommt. Reynolds hat nämlich eine wahre Transformation hinter sich.

So sah Hannah Reynolds (40) aus England in ihren Zwanzigern aus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/coachedbyblondie_

In ihren schwersten Zeiten wog die Britin mehr als 100 Kilogramm, war auch sonst schwer angeschlagen. "Wenn ich zurückblicke, tut mir mein jüngeres Ich so leid, denn ich hatte überhaupt kein Selbstvertrauen", erzählte die heutige Fitnesstrainerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Ihr Übergewicht und ihr geringes Selbstvertrauen nutzten andere aus, um Reynolds zu mobben, wie sie heute sagt. Erschwerend kam hinzu, dass die junge Frau ein schwieriges Verhältnis zum Essen hatte.

Schließlich entwickelte sie in ihrem Dilemma eine Essstörung, die das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen ließ: Reynolds nahm so stark ab, dass sie zu wenig wog und kraftlos war.

"Ich konnte nicht gut trainieren, weil ich Mahlzeiten ausließ (...). Ich aß nur wenig zu Abend und wunderte mich dann, warum ich so müde war und keine Lust hatte, aufzustehen und zu trainieren", erklärte sie dem US-Magazin.

Letzten Endes zog die Engländerin die Reißleine und begab sich in Therapie.