Deutlich mehr Schwangerschaften in Sachsen abgebrochen

2022 ließen 5515 Frauen in Sachsen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. (Symbolbild) © 123rf / natavovk

Entgegen dem weitverbreiteten Klischee ist mit 3 Prozent jedoch nur ein Bruchteil der betroffenen Frauen minderjährig!

Das Durchschnittsalter der Frauen lag zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs mit 31 Jahren deutlich höher.

17 Prozent der Frauen waren bei Abbruch zwischen 20 und 25 Jahre alt. 18 Prozent waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und weitere 25 Prozent zählten zwischen 30 und 35 Lebensjahre.

Das geht aus Zahlen hervor, die dem Statistischen Landesamt Sachsen vorliegen.

Auch über den Familienstand der Frauen kann die Statistik Auskunft geben. So waren 68 Prozent der betroffenen Frauen ledig, also unverheiratet in einer Partnerschaft oder Single. 29 Prozent waren verheiratet.

Ein Drittel der Frauen hatte zum Zeitpunkt des Abbruchs noch kein Kind. 26 Prozent hatten bereits ein Kind und 40 Prozent sogar zwei oder mehr Kinder.

Mit 97 Prozent wurden fast alle Schwangerschaftsabbrüche auf Verlangen der Schwangeren vorgenommen. Insgesamt 3 Prozent der Abbrüche erfolgten aus medizinischen Gründen, etwa wegen gesundheitlicher Probleme der Mutter oder einer Fehlbildung des Fötus.