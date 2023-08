Erntestart in Sachsen: An die Äpfel, fertig - los!

Dresden - Seit Freitag läuft in Sachsen die Apfelernte. "Das Besondere in dieser Saison ist die Fruchtgröße", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Sächsisches Obst, Jörg Geithel (62), bei der offiziellen Eröffnung auf dem Gelände des Julius-Kühn-Instituts für Züchtungsforschung in Pillnitz.