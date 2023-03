100 Tage lang dreimal täglich Fast-Food: Ex-Wrestler hat irren Diätplan!

Nashville (USA) - Der 21. Februar 2023 markiert eine Wende in Kevin Maginnis' Leben. Der ehemalige Wrestler stellte sich morgens auf die Waage und traute seinen Augen nicht: 107 Kilogramm mit 56 Jahren! Er beschloss endlich abzunehmen - und wählte dafür eine ganz spezielle Diät .

Man könnte meinen, es sei ironisch gemeint, denn leicht lächelnd sagt Kevin seinen Followern: "Wenn man seine körperliche Form verändern will, dann ist das doch der beste Ort dafür."

Der 56-jährige Kevin Maginnis steht in regem Austausch mit seinen Followern und beantwortet täglich Fragen zu seiner 100-Tage-Diät. © Montage: tiktok/bigmaccoaching

Was Maginnis versucht zu beweisen, scheint das Gegenteil des Films "Super Size Me" (kostenlos und in voller Länger hier anzuschauen) zu sein.

Bereits 2004 unternahm der 52-jährige Regisseur Morgan Spurlock darin den Versuch, 30 Tage lang ausschließlich bei McDonald's zu essen.

Spurlocks Ergebnisse waren ernüchternd bis besorgniserregend: Er nahm an Gewicht zu, Ärzte diagnostizierten Anzeichen einer Fettleber, Stimmungsschwankungen, Potenzprobleme.

Dennoch glaubt Maginnis "mit dem Verzehr von Burgern, Pommes und Muffins Pfunde zu verlieren", wie der Daily Star weiter berichtet.

Und bisher scheint der ehemalige Sportler Recht zu behalten. Am heutigen 14. Tag der Diät zeigte die Waage über sieben Kilogramm Gewichtsverlust!

Auf Kevins TikTok-Kanal kann man der Diät und den Folgen für seinen Körper beiwohnen. Er veröffentlicht mindestens drei Videos täglich.