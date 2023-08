Klage gegen Burger King? Richter: "Kunden in die Irre geführt"

USA - Der Fast-Food-Riese "Burger King" steht möglicherweise vor einem großen Rechtsstreit. Kunden sollen eine Sammelklage gegen die US-amerikanische Schnellrestaurantkette eingereicht haben. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, einen bestimmten Burger zu servieren, der viel kleiner ist, als in der Werbung angeboten.

Nur ein Serviervorschlag: Dass die beworbenen Whopper in der Abbildung größer sind als in der Realität, sei laut Burger King kein Problem. (Archivbild) © 123rf.com/kingmaphotos

Wie die BBC berichtet, hat ein Richter in den USA entschieden, dass Burger King mit einer Klage rechnen muss, weil es in seinen Speisekarten ein Gericht größer erscheinen lässt, als es in Wirklichkeit ist.

In der Klage wird der Kette vorgeworfen, Kunden in die Irre geführt zu haben, indem sie den Whopper mit einem fleischigeren Patty und Zutaten gezeigt habe, die "über das Brötchen hinauslaufen".



Die Kläger behaupteten, dass der Whopper-Burger in der Abbildung 35 Prozent größer sei und mehr als die doppelte Menge Fleisch im Vergleich zu dem habe, was den Kunden dann tatsächlich serviert wurde.

Burger King wies die Behauptung zurück, dass das Unternehmen seine Kunden mit seiner Werbung in die Irre geführt habe, und argumentierte, dass es nicht erforderlich sei, Burger so zu liefern, die "genau wie auf dem Bild" aussehen.

"Die in unserer Werbung abgebildeten, auf offener Flamme gegrillten Rindfleischpastetchen sind die gleichen, die in den Millionen von Whopper-Sandwiches verwendet werden, die wir unseren Gästen im ganzen Land servieren", erklärte ein Sprecher von Burger King.

Gegenüber der BBC sagte der Unternehmensvertreter: "Die Behauptungen der Kläger sind falsch."