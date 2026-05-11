11.05.2026 09:17 Hantavirus: Vier Schiffspassagiere in Frankfurter Uniklinik angekommen

In der Nacht zum Montag sind die vier deutschen Passagiere des von dem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" in Frankfurt angekommen.

Von Michael Evers

Frankfurt am Main - Die vier in die Niederlande ausgeflogenen deutschen Passagiere des von dem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" sind am späten Sonntagabend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden.

In der Nacht ist der sogenannte Sonderisolierungstransport an der Frankfurter Uniklinik angekommen. © 5VISION.NEWS Der sogenannte Sonderisoliertransport kam an der mehr als 300 Kilometer entfernten Uniklinik Frankfurt an. Dort sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht und beobachtet und anschließend zur Quarantäne in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden. Über die Maßnahmen entscheiden die zuständigen Gesundheitsämter. Am Sonntagnachmittag waren die Betroffenen per Evakuierungsflug von der Kanareninsel Teneriffa, wo die "Hondius" nach mehreren Wochen auf See angelegt hatte, nach Eindhoven in den Niederlanden gebracht worden. Neben Niederländern und Deutschen befanden sich unter anderem auch Belgier und Griechen an Bord. Alle waren ohne Symptome, wie das spanische Gesundheitsministerium vor dem Abflug mitteilte. Vom militärischen Teil des Flughafens Eindhoven aus ging es für die Passagiere in einem Fahrzeugkonvoi weiter nach Frankfurt.

RKI-Chef: Keine Gefährdung oder Pandemiegefahr

An der Uniklinik sollen die Betroffenen weiter untersucht und dann in die jeweiligen Bundesländer zur Quarantäne gebracht werden. © 5VISION.NEWS Der Chef des deutschen Robert‑Koch-Instituts sieht keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Virus könne Menschen sehr krank machen, sagte Lars Schaade (60) am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". "Aber die gute Nachricht ist eigentlich, das ist kein Virus, das sich verbreitet. Und insofern kann ich, glaube ich, sagen: Ich sehe eigentlich keine Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland und auch keine Pandemie-Gefahr." Mit Blick auf den dieser Tage oft gezogenen Vergleich mit dem Coronavirus sagte Schaade: "Das ist ein ganz anderes Virus, und die Gefahr ist überhaupt nicht vergleichbar." Man kenne das Virus schon sehr lange und könne es deshalb sehr gut einschätzen. Gesundheit Virus-Schiff wird evakuiert: Wann geht es für die deutschen Passagiere nach Hause? Schaade sprach von sicherlich einigen Tausend Fällen seit der Entdeckung 1995. "Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen."

Kreuzfahrtschiff "Hondius" fährt weiter nach Rotterdam

Die "Hondius" nach ihrer Ankunft auf Teneriffa. Jetzt bringt ein Teil der Crew das Kreuzfahrtschiff in Richtung Niederlande. © Canarias/EUROPA PRESS/dpa