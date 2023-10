Halloween steht vor der Tür: Hier wird's besonders schaurig

Auch in Niedersachsen können sich Mutige zu Halloween in Gruselhäusern ihre Portion Nervenkitzel abholen.

Wilhelmshaven - Ende Oktober ist Hochsaison für Fans von Horror und Grusel - auch in Niedersachsen können sich Mutige zu Halloween ihre Portion Nervenkitzel abholen. So zum Beispiel in Gruselhäusern in der Region. Eine Auswahl.

Eine gruselige Nonne erschreckt Besucher im "Das Spukhaus" in Wilhelmshaven. © Hauke-Christian Dittrich/dpa "Das Spukhaus" in Wilhelmshaven: Eine Schlachterei, in der Menschen verarbeitet werden, oder eine Schönheitspraxis, in der ein Virus ausgebrochen ist, - das finden Besucher in Wilhelmshaven vor. Neben Puppen und Robotern treffen sie dabei auch auf "lebendige Monster", wie Initiatorin Vanessa Minjets die Erschrecker nennt. Die Idee für das Spukhaus bekam Minjets bei einem USA-Urlaub 2012. Im vergangenen Jahr setze sie das Projekt erstmalig in Wittmund um. Sie sei schon als Kind Gruselfan gewesen und liebe Bühnenbildnerei. In dem Projekt kommen für die gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin nun ihre Hobbies zusammen. Thema Hartnäckige Sonnencreme-Flecken entfernen: Diese Hausmittel helfen! "GRUSELEUM" in Wangerland: In einer ehemaligen Kirche in Wangerland (Landkreis Friesland) dreht sich in diesem Jahr an Halloween alles um das Thema Märchen. Von der Partie seien unter anderem der Rattenfänger aus Hooksiel, Schneewittchen und Rotkäppchen. Das Angebot richtet sich laut Veranstalterin Martina Kreiner vor allem an "Familien, die was unternehmen wollen". Neben einem Rundgang durch das Haus gebe es Kinderschminken und Gruselurkunden sowie einen Blick hinter die Kulissen. "Ich bin immer schon Theaterfrau gewesen", sagt Kreiner. Das Projekt sei durch eine Idee ihres Sohnes entstanden. Der damals Sechsjährige sei aus einer Geisterbahn gekommen, die er langweilig fand. Inzwischen gibt es das Haus seit neun Jahren. Kreiner und ihr Team richten Halloween-unabhängig auch Gruseldinner und Betriebsfeiern aus.

Hexen, Horrorklinik und Friedhof laden zum Gruseln ein