Nach massivem Internet-Problem - Betreiber meldet: "Systeme laufen wieder stabil"

Deutschland - Nach den bundesweit massiven Störungen bei .de-Domains hat sich die Registrierungsstelle DENIC, die für den Betrieb und die Verwaltung der deutschen Top-Level-Domain verantwortlich ist, noch in der Nacht zu dem Problem geäußert.

Zahlreiche Webseiten mit der Endung .de konnten zeitweise nicht aufgerufen werden. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

"Die Störung ist inzwischen behoben und alle Systeme laufen wieder stabil", heißt es in der Mitteilung um 1.30 Uhr. Die Ursache werde derzeit noch analysiert.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es in Deutschland zum digitalen Blackout.

Der Aufruf einer .de-Domain führte oftmals zu einer Fehlermeldung im Browser. Nur wenn Router die Auflösung der speziellen Domain noch im Cache gespeichert hatten, war der Zugriff möglich.

In ihrem Blog bestätigte die DENIC die Störung im DNS für .de-Domains, wodurch es zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit "insbesondere von DNSSEC-signierten .de-Domains" kam.