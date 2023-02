Frau teilt Verlobungsfoto mit ihren Arbeitskollegen: Ein Detail bemerkt sie aber zu spät!

Eine Frau, die ihre Kollegen über ihre Verlobung informieren wollte, hat dabei einen kleinen, aber peinlich Fehler gemacht. Auf TikTok ging die Story viral.

Von Anne-Sophie Mielke

New York - Ein Heiratsantrag ist ein Ereignis, was man am liebsten mit der ganzen Welt teilen möchte. Vor allem den Kollegen, mit denen man fast täglich zu tun hat, will man so etwas natürlich nicht vorenthalten. Auch TikTokerin Tali machte ihre Verlobung auf Arbeit offiziell - allerdings mit einem peinlichen Detail!

Dieses Foto ihrer Verlobung teilte Tali auf einer Seite, die all ihre Kollegen einsehen können - samt einem kleinen, aber feinen Detail. © Bildmontage Screenshot TikTok/tawlss Die New Yorkerin, die auf TikTok als "tawlss" aktiv ist, teilte auf der Plattform ein Video, das ihr Missgeschick für alle sichtbar machte. In dem kurzen Clip sieht man Tali mit ihrem zukünftigen Ehemann auf einem Foto um die Wette strahlen. Das Pärchen sitzt bei Sonnenstrahlen vor der Skyline von New York auf einem Boot, und die dunkelhaarige Frau präsentiert der Kamera stolz ihren Verlobungsring. So weit, so gut. Wenn da nicht der Dateiname des Fotos wäre, was Tali in den "Slack"-Kanal ihrer Arbeitsstelle hochlud, in welchem alle ihre Kollegen vertreten sind. Neben dem Datum der Verlobung - der 9. November 2022 - wurde leider auch noch das Programm öffentlich gemacht, mit dem Tali ihr Foto zuletzt bearbeitet und abgespeichert hatte: Facetune.

Frisch verlobte Frau wird vor Kollegen bloßgestellt

Mittlerweile kann die US-Amerikanerin über ihre Panne wieder lachen - sonst hätte sie die Story wohl nicht auf TikTok öffentlich gemacht. © Bildmontage Screenshot TikTok/tawlss Die bekannte App ermöglicht Nutzern aus ihren Bildern das Beste herauszuholen und bietet gleichzeitig viel Raum für Schummeleien. Größere Brüste, reine Haut, gerade Nasen oder eine perfekte Frisur: Mit dem Fotobearbeitungsprogramm ist das kein Problem und in wenigen Sekunden erledigt. Natürlich werden sich auch Talis Kollegen die Frage gestellt haben, was die US-Amerikanerin heimlich an ihrem Bild verändern wollte. Userin "tawlss" will gleich reinen Tisch machen und gibt auf TikTok zu: "Meine Zähen sind gelb, ok." Ob Tali wirklich lediglich ihre Beißerchen korrigiert hat und alles andere unangetastet blieb, bleibt wohl für immer ihr Geheimnis. Fakt ist: Ihre Facetune-Panne klickten mittlerweile fast fünf Millionen User an. Für viele ist das Verwenden der App keine Sünde. "Mädel, wir verurteilen dich nicht, wir haben das alle schon einmal gemacht", schreibt eine Zuschauerin. Andere berichten von ähnlichen Vorfällen, in denen sie ebenfalls ein Foto mit dem verräterischen Dateinamen an wichtige Empfänger gesendet haben. "Warum muss Facetune das Bild so umbenennen und uns bloßstellen 💀", ärgert sich eine Userin.