Ex-Playboy-Bunny verliert alles - jetzt startet die Sechsfach-Mama als "heißeste Uber-Fahrerin der Welt" durch

Cincinnati - Nannette Hammond Loschiavo hatte als Model Erfolg, ließ sich ihre Beauty-Eingriffe Hunderttausende Dollar kosten - doch nach ihrer Scheidung blieb ihr so gut wie nichts mehr. Also entschied sie sich für einen neuen Karriereweg und startete nicht nur auf OnlyFans , sondern auch als Uber-Fahrerin durch.

"Das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass, wenn ich mit dem Uber vorfahre, jeder buchstäblich sagt: 'Oh mein Gott, ich habe nicht erwartet, dass du so aussiehst' oder 'Oh mein Gott, du bist so heiß' oder so etwas", berichtete die nicht sehr bescheidene Blondine.

Nannette, die durch ihre teuren Operationen immer mehr zur lebendigen Barbie-Kopie werden will, scherzte, dass Tesla dringend ein neues Model B - für Barbie - auf den Markt bringen sollte.

Insgesamt ist sie mit ihrem neuen Job extrem zufrieden. "Es ist einfach eine tolle Erfahrung, Leute herumzufahren, neue Leute und Freunde kennenzulernen", schwärmte sie. Und auch die Kohle stimmt: "Das Geld ist gut und ich bekomme viel Trinkgeld und ich hatte bisher kein Problem."