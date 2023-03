Ex-Supermodel lässt mit 57 auf Insta die Hüllen fallen: So reagiert sie auf Hasskommentare

New York City - Paulina Porizkova scheut sich nicht davor, auf Instagram auch mit 57 Jahren etwas Haut zu zeigen. Die Bilder des ehemaligen Supermodels werden dafür regelmäßig mit Hasskommentaren quittiert. Doch die gebürtige Tschechoslowakin lässt sich davon nicht unterkriegen - sie hat eine klare Botschaft an die "nachdenklichen" Kommentatoren.

Paulina Porizkova (57) lässt auf Instagram gerne (fast) alle Hüllen fallen. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/paulinaporizkov

"Vogue", "Sports Illustrated", "Playboy" - Paulina Porizkova war bei allen auf dem Cover. Auch Jahrzehnte später hat sie die Liebe fürs Modeln nicht verloren und postet in den sozialen Medien immer wieder Fotos von sich, in denen sie leicht bekleidet zu sehen ist.

Doch wie es auf Instagram und Co. üblich ist, gefällt das nicht jedem. Hunderte Kommentare wie "Du bist nicht in Würde gealtert. Du sieht viel älter aus, als du bist", "Du scheinst immer wieder das Bedürfnis zu haben, etwas zu beweisen" und "Du bist überhaupt nicht repräsentativ dafür, wie 57 für die meisten von uns aussieht, also warum lässt du es nicht sein?" lassen sich unter ihren Posts finden.

Nun reichte es der ehemaligen "America’s Next Top Model"-Jurorin. In einem Statement wandte sie sich an ihre Hater, die sie ironisch als "nachdenkliche Leser" bezeichnete.

Während die meisten "wunderbar unterstützend" seien und verstehen würden, "was ich versuche zu tun, indem ich eine ältere Frau als immer noch sexy und lebensfähig und sicherlich nicht unsichtbar darstelle", seien andere nicht so weitsichtig.



"Viele der unfreundlichen Kommentare scheinen sich darauf zu konzentrieren, dass ich eine Bestätigung brauche - was teilweise stimmt, ich muss bemerkt werden, um nicht unsichtbar zu sein."