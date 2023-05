Frau wird kurz vor ihrer Hochzeit betrogen: Ihren "Revenge Body" ließ sie sich 35.000 Euro kosten!

Stacey Marie Clarke gab viel Geld für ihren neuen Körper aus. © Fotomontage: Instagram/Screenshots/stacimarilove

"Jeder, der irgendetwas Traumatisches durchmacht, ist auf der Suche nach Veränderung. Ich glaube, plastische Chirurgie ist eine gute Ablenkung", erzählt Stacey in der Web-Sendung "Hooked on the Look".

15 Jahre lang war sie mit ihrem Verlobten zusammen, die beiden haben zwei Kinder, die Stacey schon im Teenager-Alter zur Welt brachte. Doch kurz vor der Hochzeit, zerbrach ihre Welt, als ihr Partner sie für eine andere Frau sitzen ließ. Immerhin: Heute ist die Britin froh, dass das Ganze vor und nicht nach der Trauung passierte.

Danach konzentrierte Stacey sich voll auf ihre Arbeit, ihre Kinder - und auf Schönheitsoperationen! "Ich wollte mich neu erfinden", berichtet sie. "Ich habe fast 30.000 Pfund für meine Operationen ausgegeben."

Die Liste ihrer Beauty-Eingriffe ist lang: Da gab es ein Lippen- und ein Augen-Lifting, eine Haartransplantation, eine Brustvergrößerung, ein 'Brazilian Butt Lift', ein weiteres Lifting im Gesicht, eine Fettabsaugung und sogar an ihrer Vagina ließ sie etwas machen.

All das habe ihr viel Selbstvertrauen gegeben. "Mit meinem Ex war ich eine komplett andere Person, jetzt bin ich wirklich glücklich mit meinem Körper."