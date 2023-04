Illegale und gefährliche Eingriffe: 60.000 Dollar für einen Ar*** wie Nicky Minaj!

Rudy V (27) weiß, was er will: ein immer größeres Hinterteil. Dafür nimmt er sogar gefährliche und teure Eingriffe und jede Menge Hassnachrichten gerne in Kauf.

Von Elias Kroll

Los Angeles - "Ich bekomme Po-Injektionen, um so auszusehen wie Nicky Minaj!" Rudy V (27) weiß, was er will: ein immer runderes, pralleres und größeres Hinterteil. Dafür nimmt er sogar gefährliche und teure Eingriffe und jede Menge Hassnachrichten in den sozialen Medien gerne in Kauf.

Rudy V (27) ist stolz auf sein künstliches, aber rundes Hinterteil. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/rudyvmua_backup "Ich kenne das Risiko dieser Po-Injektionen und man kann möglicherweise von ihnen sterben, aber: Es ist mir wirklich egal", erzählte der in Los Angeles lebende US-Amerikaner in der Sendung "Hooked On The Look". Seit seinem ersten Eingriff vor ungefähr zwei Jahren gab Rudy um die 60.000 Dollar (rund 54.400 Euro) für Vergrößerungen seines Hinterns aus. "Nichts wird mich davon abhalten, meinen Po immer größer werden zu lassen." Seine ersten Injektionen seien sogar illegal gewesen. In einem zwielichtigen Hotel habe er Silikon in sein Hinterteil gespritzt bekommen, erinnerte sich der 27-Jährige. "Es war schmerzhaft, aber das war es wert." Instagram Body-Positivity-Influencerin lässt sich nicht kleinkriegen: "Ich bekomme tägliche fiese Nachrichten" Auch wenn der ein oder andere im Internet das ganze befremdlich findet - für Rudy ist völlig klar, dass ihm die Eingriffe dabei geholfen haben, seine Sexualität besser auszudrücken und sich attraktiver zu fühlen. "Du wirst unserer Mutter einen Herzinfarkt verpassen", sagte Rudys Schwester, als der Influencer ihr von seinen Plänen für einen weiteren Eingriff erzählte. Sie würde sich wünschen, dass er sich eine operative Vergrößerung verpassen ließe, anstatt immer mehr Injektionen vorzunehmen...

Auf Instagram präsentiert Rudy V sein rundes Hinterteil

Rudy V will noch viel mehr Eingriffe