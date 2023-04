Influencerin (57) steht zu ihrem Silber-Look: Jüngere Männer finden sie "super attraktiv"

Montreal - Haare färben bis ins hohe Alter? Nicht mit Elisa Berrini Gómez (57)! Die Influencerin steht seit einigen Jahren zu ihrem Silber-Look und will beweisen, dass man nur wegen grauen Haaren noch lange keine graue Maus ist. Sie ist sich sicher: Auch die Männerwelt liebt den natürlichen Style.

Doch aller Anfang ist schwer. Als sie ihr erstes graues Haar entdeckte, war das alles andere als leicht zu verdauen. "Es fühlte sich schrecklich an. Es fühlte sich an, als wäre mein Leben zu Ende. Ich geriet in Panik und zog es heraus", erinnerte sie sich.

Auch als sie sich viele Jahre später dafür entschied, mit dem Färben aufzuhören, stieß sie auf Widerstand: "Frauen sagten zu mir: 'Du hast graue Haare.' Als ich ihnen sagte, dass ich es nicht mehr färben werde, hatten sie einen Ausdruck des Entsetzens."

Gómez denkt, Frauen würden gegeneinander ausgespielt. Doch jeder sollte selbst darüber entscheiden, wie er sein Leben leben will. Ihre Botschaft ist klar: "Du willst [deinen natürlichen Look] verstecken - tu es. Wenn du einen Minirock tragen willst - tu es."