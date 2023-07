Influencerin gibt vor, Strand aufzuräumen, doch die Wahrheit ist einfach nur peinlich

Eine Influencerin inszeniert sich beim Müllsammeln und sammelt Stöcke auf. © Instagram/alyshabandy_

Der Umwelt zuliebe? Eine Influencerin in Fitnessklamotten wurde am Strand von Bali bei der "Arbeit" gefilmt.

Bewaffnet mit einem schwarzen Müllsack sammelt die Dame zunächst etwas Treibgut am Strand ein. Ihre Fotografin macht derweil ansprechende Bilder - wohl für Instagram & Co.

Nachdem die erste Aufnahme im Kasten ist, geht es an die nächste Einstellung: Die Influencerin stellt sich in den Wind und führt ein merkwürdiges Schauspiel auf. Gequält lächelt sie in die Kamera, tut so, als ob die eingesammelten Stöcke sonderlich schwer wären.

Aber die junge Frau ist ein echter Profi: Denn auch diese Szene ist schnell abgefilmt. Zum Schluss führt die Influencerin noch einen kurzen Tanz für TikTok auf. Und kann sich freuen: Alles, was man für die perfekte Story braucht, hat sie beisammen.

Nach der Fotosession packen Influencerin und Fotografin zusammen und verlassen zügig den Strand.

Doch ein Detail haben die beiden wohl geflissentlich übersehen: Die Müllbeutel lassen sie achtlos liegen.