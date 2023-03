Influencerin will mit ihren Bildern inspirieren: "Väter zeigen ihren Töchtern meine Fotos"

Danae Mercer Ricci (36) steht zu ihrem Körper. © Fotomontage: Instagram/Screenshots/danaemercer

Auf der Insta-Page der Body-Positivity-Advokatin lassen sich zahlreiche Bilder finden, auf denen sie leicht bekleidet zu sehen ist. Das Besondere: Sie zeigt sich nicht nur von ihrer Schokoladenseite und in perfekter Pose, sondern steht auch zu ihren Dehnungsstreifen und Speckröllchen.

Danae ist stolz: "Ich hatte kürzlich eine Nachricht von einem Vater, dass er sich mit seiner 10-jährigen Tochter zusammengesetzt hat und sie angefangen hat, sich über ihren Körper und über die sozialen Medien zu äußern", erzählte sie dem Daily Star.

"Also setzte er sich mit ihr zusammen und benutzte meine Seite, um das Gespräch darüber zu beginnen, 'was real ist und was nicht'." Derartige Nachrichten würden sie beinahe zum Weinen bringen, gestand die Influencerin.

"Sie sind so schön und ich bin so dankbar, dass ich auch nur eine kleine Rolle in diesem Gespräch und auf dieser Reise spielen kann."

Denn Danae weiß genau, wie es ist, wenn man sich in seinem eigenen Körper nicht wohlfühlt...