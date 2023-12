Instagram-Eklat: "Hygiene-Expertin" sorgt mit gut gemeintem "Lifehack" für Befremden

"Ihr braucht nur zwei Zutaten: Wasserstoffperoxid und Backpulver", erklärt die Influencerin. © Montage: Instagram/madamesweat

Wasserstoffperoxid findet vor allem als Bleichmittel breite Anwendung. In geringer Konzentration gilt die Substanz zwar als unbedenklich - in hoher Konzentration allerdings als giftig, ätzend und sogar explosiv. Backpulver ist zwar relativ harmlos, hat aber einen starken abrasiven Effekt auf den empfindlichen Zahnschmelz, wirkt also stark schleifend. Madam Sweats Gemisch ist also nicht ohne.

Das wissen auch viele Follower. Eine Userin stellt fest: "Das ist eine heikle Frage, denn Wasserstoffperoxid kann den Zahnschmelz und das Zahnfleisch schädigen. Sprecht mit eurem Zahnarzt, bevor ihr das ausprobiert ..."

"Sehr gefährlich! Super abrasiv! Ich bin Zahnarzthelferin", macht Instagram-Nutzerin Yulia deutlich. Anja bläst ins selbe Horn: "Ich bin Zahnärztin und würde das niemals tun!", sagt sie.

Nur wenige gaben in der Kommentarspalte an, dem "Lifehack" eine Chance geben zu wollen. "Ich mache das schon seit Jahren! Es funktioniert!", erklärt eine Frau. Eine andere Nutzerin meinte gar: "Ich mache das wöchentlich, es ist das Beste! Sogar mein Zahnarzt hat gesagt, dass meine Zähne weiß sind."

Doch die Reaktionen fielen überwältigend negativ aus. Einige Follower haben bereits angekündigt, Madam Sweat nicht weiter folgen zu wollen.