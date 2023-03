Konten leer geräumt: Influencerin von "Uber-Fahrer-Gang" entführt

São Paulo - Es war eine der schrecklichsten Nächte ihres Lebens: Zu Beginn des Monats wurde Influencerin Giovanna Pacheco Dantas (19) in der brasilianischen Metropole São Paulo von mehreren vermeintlichen Uber-Fahrern entführt! Die Männer belästigten sie und räumten ihre Konten leer. Der Albtraum dauerte mehrere Stunden an.

Giovanna Pacheco Dantas (19) erlebte eine wahrlich albtraumhafte Nacht. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/gioopd

Unter Berufung auf lokale Medien berichtete der Daily Star, dass die 19-Jährige an einem frühen Donnerstagmorgen in ein Uber gestiegen war. Als der Wagen anhielt, sprangen zwei fremde Männer in das Fahrzeug.

"Sie stiegen ins Auto und verlangten nach meinem Handy und meiner Handtasche, sie nahmen meine Passwörter, griffen auf meine Bankkonten und meine Handy-Galerie zu", erinnerte sich Giovanna an den Überfall.

Die Angreifer hätten ihr "alles genommen" und schließlich damit angefangen, Nachrichten an ihre Freunde und Familie zu schicken. "Es wäre eine Schande, wenn sie sterben würde, weil sie sehr süß ist", sollen die Kidnapper über die junge Frau gesagt haben!

Es blieb nicht nur bei dem Überfall, die Männer wurden auch sexuell übergriffig: "Sie haben meinen Hintern geschlagen und meine persönlichen Fotos an ihre Geräte gesendet."

Außerdem hätten sie sich ihre Fotos angesehen und sie als "Hottie" bezeichnet. "Für mich war es Missbrauch", stellte Giovanna klar.