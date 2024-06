Nur noch Filler und Photoshop? Natürliche Influencerin hat wichtige Message

Glasgow (Schottland) - Schaut man sich bei Instagram um, dann findet man bei vielen Top-Influencern leider vor allem eines: jede Menge Unnatürlichkeit! Ob durch Beauty-Eingriffe, Photoshop oder besonders vorteilhaftes Licht, kaum jemand will sich so zeigen, wie er wirklich ist. Das geht Nova Jewls (27) gehörig gegen den Strich ...

Nova Jewls (27) setzt auch ihre natürliche Schönheit. © Montage: Instagram/novajewelsofficial

Die frühere Wedding-Plannerin hat sich auf Instagram eine kleine, aber feine Followerschaft erarbeitet - und dass ohne mehrfach zum Schönehitsdoc gerannt zu sein.

"Ich denke, es wird zu sehr verherrlicht und es wird so dargestellt, als wäre es ein Schönheitsideal, das erfüllt werden muss", sagt die Schottin im Gespräch mit dem Daily Star über Beauty-Eingriffe. "Lippenfüller, Botox, Nasenkorrektur – ich meine, die Menge an Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, ist verrückt."

Für Nova hat das Ganze einen bitteren Beigeschmack, vor allem in Zeiten von Social Media. Dadurch wäre es sehr leicht, dass die Menschen sich ein festes Bild darüber bilden, wie die "Frau von heute" auszusehen habe.

Die 27-Jährige schwärmt umso mehr davon, "wenn Frauen erkennen, dass sie zu ihrem natürlichen Gesicht zurückkehren möchten und die [Schönheitseingriffe] rückgängig machen. Ich finde es sehr erfrischend, das zu beobachten. Es ist so schön zu sehen, wie jemand – egal welchen Alters – erkennt, dass er sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen kann, so wie er ist."