Plus-Size-Influencerin will sich nicht verstecken: "Vergesst die Beauty-Standards!"

Montreal - Als es mit dem Job in der Modebranche nichts wurde, startete sie einfach als Plus-Size-Influencerin durch: Sarah Ostiguy (28) folgen mittlerweile mehr als 100.000 User auf Instagram . Die Kanadierin lässt sich von niemandem vorschreiben, was sie anziehen darf und was nicht. Nun will sie auch ihre Follower für mehr Body Positivity begeistern.

Sarah Ostiguy (28) zieht inzwischen gerne auch "gewagtere" Outfits an. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/sarahostiguy

Auf Insta zeigt Sarah sich gerne in ausgefallenen Outfits - oftmals posiert sie auch nur im Bikini oder in Unterwäsche. Die 28-Jährige steht zu ihrem Körper und will ihren Followern zeigen, dass man natürlich auch als Plus-Size-Dame sehr gut aussehen kann.

Doch was half ihr dabei, sich nicht mehr von fiesen Kommentaren beeindrucken zu lassen? "Ich habe Freunde mit ähnlichen Erfahrungen in Bezug auf Selbstvertrauen und Akzeptanz gefunden", verriet sie dem Daily Star. "Es ist eine wichtige Sache, weil man sich mit seinen gelebten Erfahrungen weniger allein fühlt und jemanden an seiner Seite hat, der wirklich versteht, was man durchmacht."

Die Körperform und Größe sollte eigentlich das am wenigstens interessante an anderen Menschen sein, findet die Influencerin. "Wir haben der Welt so viel zu bieten, was nicht unser Aussehen betrifft." Viel wichtiger seien die Seele, die Persönlichkeit und die Gedanken eines Menschen.

"Vergesst die Beauty-Standards, vergesst die Regeln, tragt für euch, was ihr wollt", ermutigte Sarah alle, die mit ihrem Äußeren manchmal etwas zu kämpfen haben. Sie selbst musste sich auch erst beibringen "gewagtere" Outfits zu tragen.