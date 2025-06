So gefährlich ist Social Media: Junge (†12) stirbt nach riskanter Würge-Challenge

"Sebastian verlor sein Leben durch eine Online-Challenge. (...) Seine Eltern gaben ihm all die Liebe und Fürsorge der Welt - aber dieser eine Moment im Internet veränderte alles. (...) Kein Elternteil sollte jemals sein Kind begraben müssen. Niemand sollte jemals solchen Herzschmerz erleiden müssen", heißt es in der Kampagne.

Bereits 2022 berichtete The Independent , dass mindestens 20 Todesfälle mit dieser Challenge in Verbindung gebracht werden können - 15 der Opfer waren gerade einmal zwölf Jahre oder jünger.

Am Freitag wurde der Zwölfjährige leblos in seinem Heimatort in England gefunden.

Mehrere Eltern verklagten die Social-Media-Plattform TikTok bereits, nachdem Kinder an den Folgen der gefährlichen Challenge gestorben waren. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zudem heißt es, dass er ein talentierter, junger Mann mit großen Träumen war. Außerdem ruft die Organisatorin der Spendenaktion dazu auf, dass Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren von Social Media sprechen sollten.

Sie fügte hinzu: "Fragen Sie sie, was sie schauen, mit wem sie sprechen, was sie inspiriert. Seien Sie präsent. Nehmen Sie nicht einfach an: 'Mein Kind würde so was nie machen.' Die Online-Welt kann genauso gefährlich sein wie die reale - manchmal sogar noch gefährlicher."

Sebastians Tod ist nur einer von vielen, wenn es um die "Blackout"-Challenge geht. Bereits vor wenigen Monaten verklagten mehrere Eltern die Social-Media-Plattform TikTok in den USA, da sie das Ableben von vier britischen Kindern auf eben diesen "Trend", der auf der Plattform kursierte, zurückführen.

TikTok erklärte zuvor, dass die Suche nach Videos oder Hashtags im Zusammenhang mit der Challenge seit 2020 blockiert sei.

In den Inhaltsrichtlinien heißt es, dass gefährliche Inhalte und Challenges strikt verboten sind, schnellstmöglich entfernt werden und Nutzer, die danach suchen, auf Sicherheitsinformationen und Hilfsangebote weitergeleitet werden.