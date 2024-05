Achtjähriger trifft Mutter nach einem Jahr wieder: Wie er reagiert, berührt Millionen

Michigan (USA) - Harte Zeiten für Wyatt (8) und seinen großen Bruder Nevaeh (13): Ein ganzes Jahr lang waren sie von ihrer Mutter getrennt, lebten bei ihrem Vater Jesse Wood (41) in Michigan. Zuletzt hatten die Brüder ihre Mama im vergangenen Jahr am Muttertag getroffen. Exakt ein Jahr später war es auch in diesem Jahr der Muttertag, an dem sie sich wiedersehen sollten. Wyatt und sein Papa holten Sandra (41) gemeinsam vom Bahnhof ab - was dort geschah, berührt gerade ein Millionenpublikum auf TikTok.