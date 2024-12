Frauen erfahren, dass Airbnb-Host Geburtstag hat - Was sie dann machen, bringt ihn zum Weinen

Finnland - Was für eine herzerwärmende Geste!

Tarmo konnte sein Glück kaum fassen, als seine beiden Gäste seinen Geburtstag zelebrierten. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/jess.judith (2)

Aktuell sind Jessica Judith (22) und ihre Freundin Dani auf Reisen, treffen dabei fast tagtäglich inspirierende Menschen und machen unvergessliche Erfahrungen.

So auch während ihres letzten Stopps in Finnland, wo sie den Besitzer ihrer kleinen Unterkunft kennenlernten.

"Tarmo war der beste Airbnb-Host, den ich je hatte", schwärmte Jessica seither in einem TikTok-Video, das innerhalb weniger Tage viral ging. "Er nahm uns mit, um Rentiere zu beobachten, und wartete zu Hause immer mit Kaffee und Keksen auf uns."

Kein Wunder also, dass die beiden Frauen ihn in Windeseile ins Herz schlossen. Und so konnten die zwei gar nicht anders, als etwas ganz Besonderes vorzubereiten, als sie erfuhren, dass Tarmo Geburtstag hatte.

Da sie wussten, dass er seinen Ehrentag sonst allein sein würde, brachten sie ihm einen Kuchen, sangen ihm ein Ständchen und verbrachten den Tag mit ihm. Eine Geste, die dem alten Herrn wirklich naheging.

In dem TikTok-Clip ist zu sehen, wie er zu Tränen gerührt an einem Tisch sitzt, die beiden Frauen fest in seine Arme schließt und die Kerzen auf seiner kleinen Torte auspustet.

"Wir lieben dich so sehr, Tarmo", schrieb Jessica weiter. "Was für eine Ehre, dass wir deinen Geburtstag mit dir verbringen durften!!!"