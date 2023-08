Gartenbesitzerin findet niedlichen Grund heraus, warum Hund Nase durch Zaun steckt

Der Nachbarhund wirft einen genauen Blick auf die Häschen. © Bildmontage: TikTok/simtrisha//TikTok/simtrisha

Wie "The Dodo" berichtet, steckte der Nachbarhund seine Schnauze immer wieder durch den Zaun und beobachtete ein kleines Loch in der Wiese. "Wir bemerkten sie, als Jackie am Zaun lag, direkt neben dem Loch", sagte die Tiermutter. "Mein Mann ging hin und untersuchte es, und dann sah er diese entzückenden Babys!"

Bei dem Fund handelte es sich um drei kleine Babyhasen, die es sich scheinbar in dem Erdloch bequem gemacht hatten.

Ein Video auf TikTok zeigt die tierische Entdeckung, die einer ihrer Hunde allem Anschein nach nur beschützen wollte. Trisha und ihr Ehegatte richteten sogar eine Überwachungskamera ein, damit sie die winzigen Langohren auch in Zukunft im Blick behalten können.