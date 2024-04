26-Jähriger bekommt Makeover und neue Haare: Das Ergebnis begeistert Millionen

England - Rein optisch könnte er Mitte 30 sein: Jake aus England hat nämlich nicht nur dünnes Haar, sondern schon erste grau-weiße Stoppeln in seinem Bart. In Wahrheit ist er jedoch erst 26 Jahre alt. Deshalb suchte der Brite kürzlich Hilfe bei "Novo Cabelo Hair". Dort bekam er nicht nur neue Haare in Form eines Toupets, sondern auch eine Rasur. Nach dem Makeover war jedoch nicht nur Jake hellauf begeistert, sondern auch Millionen andere.