26 "vaterlose" Grönländer verklagen Dänemark

Kopenhagen - 26 "vaterlose" Grönländer verklagen den dänischen Staat wegen Menschenrechtsverletzungen. Es geht darum, dass nicht ehelich geborene Menschen in Dänemark bereits seit 1938 das Recht haben, den Namen ihres Vaters zu erfahren und seinen Nachnamen anzunehmen.

Die autonomen vaterlosen Grönländer fordern eine Entschädigung. (Symbolbild) © Fotomontage: dpa/Daniel Reinhardt//dpa/Marco Rauch

In Grönland wurde dies erst 1974 vollständig erlaubt. "Unsere Mandanten wurden diskriminiert, weil sie in Grönland geboren wurden", sagte Albert Gunnarsen von der Kanzlei Ehmer Pramming dem Sender DR am Mittwochabend.

Die Kläger verlangen jeweils 125.000 Kronen (16.770 Euro) Entschädigung.

Nach Angaben der dänischen Regierung gab es 2017 etwa 3300 "Vaterlose" in Grönland sowie 1300 "vaterlose" Grönländer in Dänemark.

Ihre Väter sind vermutlich meistens Männer aus den USA, Dänemark und von den Färöer-Inseln, die zum Arbeiten auf die größte Insel der Welt kamen.

1973 wurden einem Regierungsbericht zufolge etwa 55 Prozent der Kinder nicht ehelich geboren, oft aus rassistischen Gründen.