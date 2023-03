800 Jahre alte Mumie bei Essens-Lieferant in Rucksack gefunden: Hintergrund ist kurios

Der Titicacasee in den Anden Perus. Viele Völker siedelten hier im Laufe der Geschichte. Einige hinterließen Mumien. © AIZAR RALDES / AFP

Ein kurioser Fall beschäftigt derzeit die Menschen in Peru. In der Region Puno fanden Ermittler am Samstag eine mehr als 800 Jahre alte Mumie in der Thermobox eines Essenslieferanten.

Der 26-Jährige wurde mit seinen Freunden bei einem Schnaps-Gelage an einem Aussichtspunkt angetroffen.

Wie "El Pais" unter Berufung auf lokale Medien berichtete, sagte der Mann gegenüber der Polizei, dass die Mumie seine "spirituelle Freundin" sei. "Mit erschreckender Zärtlichkeit", so berichtet es die Zeitung weiter, erklärte der 26-Jährige, dass die Mumie in seinem Schlafzimmer "wohne" und "Juanita" heiße.

"Ich sorge für sie und sie für mich", erklärte der Mumien-Freund gegenüber den Behörden.

Überdies sei die Mumie schon seit 30 Jahren in Familienbesitz. Ein Polizist habe sie seinem Vater überlassen, weil der ihm Geld schuldete, gab der Mann weiter an. Mit der Zeit wurde die Mumie "Teil der Familie", behauptete er.

Er habe Juanita lediglich seinen Freunden vorstellen wollen, da sie sich "einsam" gefühlt habe. Deswegen sei er zum Aussichtspunkt gefahren und habe die sterblichen Überreste vorübergehend in seinem quadratischen Essens-Rucksack aufbewahrt.