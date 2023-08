Airbnb-Vermieter reißt Urlauber mitten in der Nacht aus dem Schlaf: Der Grund macht sie sprachlos

Rörbäck (Schweden) - Als Pency Lucero mit ihrem Freund Urlaub in Schweden machte, ahnte sie noch nicht, was dieser Trip für sie beide bereithalten sollte - und welche Rolle ihr Ferienhaus-Vermieter dabei spielen sollte.

Und Martin, der seine Blockhütte auf Airbnb anbot, hatte in seinem Inserat ein vielversprechendes Foto gepostet. Darauf sah man das Miet-Objekt bei Nacht, während grünliche Nordlichter über ihm schimmern. Wo, wenn nicht dort, sollte Pency also ihren Traum erfüllen können?

Die TikTokerin durfte zum ersten Mal Nordlichter mit ihren eigenen Augen betrachten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/https://www.tiktok.com/@pencylucero/video/7211036469236944134

Aus diesem Grund bot er dem Paar an, sie nachts zu wecken, falls er Nordlichter sichten würde.

Und tatsächlich klopfte es in einer Nacht dann tatsächlich an ihrer Tür: "Ich dachte, es wäre ein Streich", schreibt Pency in einem TikTok-Video, was den Moment zeigt, als sie in die Nacht hinaustritt. Nach einem Blick in den Himmel verstummte die junge Frau und begann über beide Ohren zu strahlen.

Airbnb-Host Martin hatte sie zum perfekten Zeitpunkt geweckt - über ihren Köpfen tummelten sich wunderschöne Nordlichter.

"Ich war vor allem beeindruckt davon, wozu diese Erde fähig ist", meint Pency begeistert. "Ich hätte nie erwartet, dass es mit bloßem Auge so schön sein würde."