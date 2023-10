Als Autofahrer sieht, was auf diesen SUV gesprayt wurde, fotografiert er ihn sofort

Doch nicht nur auf Reddit, sondern auch in der geschlossenen Facebook-Gruppe "Boorloo Aesthetics" erlangte das besprühte Fahrzeug peinliche Berühmtheit, wie Perth Now berichtet.

Kurz nachdem er sein kurioses Foto gemacht hatte, postete der Knipser es am Donnerstag auf Reddit unter dem Usernamen Weird-Principle277 . Daraufhin begannen die Leute, Theorien aufzustellen, was da wohl schiefgelaufen war.

So stümperhaft wie gut lesbar hatte jemand die Worte "cheater" (Betrüger/in) und "whore" (Hure) mit weißer Farbe auf den dunkelgrauen Kia Sportage gesprayt.

Während viele User ihrer Fantasie freien Lauf ließen, behaupteten andere, deutlich mehr über die Hintergründe zu wissen. "Als jemand, der diesen Bewohnern häufig ausgesetzt ist, sagen wir einfach, dass das das geringste ihrer Probleme ist", lautete ein Kommentar auf Facebook.

Auch auf Reddit wollte sich manch ein User nicht lumpen lassen, trumpfte mit angeblichem Backgroundwissen auf. "Beim ersten Mal waren auch die beiden Vorderreifen aufgeschlitzt worden. Sie mussten einen mobilen Reifentransporter kommen lassen. Ich habe das Auto in der Gegend gesehen. Die kostenlose Werbung an der Seite scheint sie nicht zu stören", so der User.

Abgesehen davon, dass der Kia auf Facebook und Reddit für Aufregung sorgt, können sich seine Besitzer auch über jede Menge Berichterstattung in den "klassischen" Medien "freuen".

Während die Geschichte auf vielen australischen Nachrichtenseiten verbreitet wird, hat sie es mittlerweile auch in die New York Post geschafft.

Eines muss man dem Urheber der zwei Wörter also lassen: Seine Botschaft dürfte angekommen sein...