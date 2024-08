Als Frau aus Hotelzimmer-Fenster blickt, kann sie ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen

Las Vegas (USA) - Auch, wenn sie sicherlich nicht vorhatte, den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer zu verbringen, war eine Frau aus den USA mehr als enttäuscht, als sie einen Blick aus dem Fenster ihrer Unterkunft in Las Vegas warf.

Eine Frau aus den USA wurde mit dieser Aussicht aus ihrem Hotelzimmer in Las Vegas gestraft. © Bildmontage/Screenshot/TikTkok/Ms._Karina_Marie

Karina Marie war mit ihrer Freundin zu dem berühmten Reiseziel in der Mojave-Wüste gereist, wo sie im "Flamingo Hotel" nächtigen wollten.

Was die junge US-Amerikanerin bei der Buchung allerdings versäumt hatte? Sich Gedanken über die Zimmerkategorie zu machen!

Das gibt sie auch auf TikTok zu: "Stell Dir vor: Du hast die Zimmeraussicht auf der Budget-Reise-Website nicht angegeben, da Du davon ausgegangen bist, dass sie nicht so schlimm sein würde", schreibt Karina Marie zu einem Video, was sie in ihrem Hotelzimmer zeigt.

Während die Unterkunft auf den ersten Blick völlig in Ordnung aussieht, ändert sich der Wohlfühlfaktor sofort, als die US-Amerikanerin die Vorhänge öffnet und den Ausblick präsentiert.

Während Las Vegas ganz bestimmt viele tolle Orte bereithält, zeigt Karina Maries Unterkunft genau gar keine davon. Stattdessen müssen die Freundinnen auf das triste Dach eines angrenzenden Gebäudes blicken, was neben der industriell wirkenden Heizungs- und Lüftungsanlage nur noch eine weitere Mauer zu bieten hat, die wiederum die erhoffte Sicht auf möglich schöne Dinge endgültig versperrt. "Bei Weitem die schlechteste Aussicht, die ich je hatte", ärgert sich die TikTokerin im Kommentarbereich ihres Videos.

Besonders schmerzhaft: die Frauen bezahlten stattliche 300 Dollar (umgerechnet etwa 270 Euro) für die vier Tage im Hotel im US-Bundesstaat Nevada.