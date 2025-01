Als Frau hört, was ihr Mann über ihr Kennenlernen zu sagen hat, ist sie platt

Austin (Texas/USA) - "Ich glaube, ich habe so sehr gelacht, dass ich mich fast an meinem Kaffee verschluckt hätte", sagt Caila Quinn Burrello (33) aus Austin. Grund für ihre heftige Reaktion: Ihr Mann hatte kürzlich behauptet, dass sie bereits in der Highschool zusammengekommen wären, wenn sie in derselben gewesen wären. Doch die Realität sieht ganz anders aus.