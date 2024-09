Als Frau sieht, was ihre Eltern im Lokal machen, wird es ihr klar: Das ist 90er-Jahre-Liebe

New Orleans (Louisiana) - Nach mehr als 30 Jahren haben sich viele Paare schon lange nichts mehr zu sagen oder stehen kurz vor der Trennung. Die Liebe ist irgendwann auf der Strecke geblieben. Wenn man Shirley und Eric sieht, die seit den 90er-Jahren ein Paar sind, könnte man meinen, dass es ihnen genauso geht. So zeigt ein TikTok-Video, wie die beiden bei einem gemeinsamen Abend im Restaurant getrennt sitzen und an ihren Handys hängen. Doch der Schein trügt.