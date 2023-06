Als Mann bemerkt, was Paar vor ihm im Riesenrad macht, filmt er es sofort

Twitter-User Cameron Richards will auf dem diesjährigen Creamfields South ein Paar gefilmt haben. Was genau das trieb, bleibt der Fantasie überlassen.

Von Christian Norm

Chelmsford (England) - "Mit dem Riesenrad auf dem Creamfields South gefahren. Was für eine Aussicht... war die acht Pfund wert", schrieb Cameron Richards am Pfingstwochenende zu seinem Tweet. Was genau der Brite aus Essex damit meinte, überließ er dem Publikum. Das konnte sich dank eines ziemlich eindeutigen Videos sicher einen Reim auf die Sache machen.

Was macht denn dieses Paar da in der Gondel? © Twitter/Screenshot/@s6goggs An Pfingsten fand im englischen Chelmsford das Musikfestival "Creamfields South" statt. Das Event ist für Dance Music mit DJs und Live-Acts bekannt. Diesmal traten unter anderem Fatboy Slim, Alisha oder auch Eric Prydz auf. Neben den Künstlern bot das Festival unter anderem auch ein Riesenrad, von dem aus die Gäste einen Blick von oben auf das Gelände werfen konnten. Für acht Britische Pfund (rund 9 Euro) gönnte sich auch Twitter-User Richards diesen Spaß. Dabei bekam der Festivalbesucher nicht nur eine tolle Aussicht geboten, sondern eine "Show" der besonderen Art, wie er in seinem Tweet durchblicken ließ. Kurioses 19-Jährige verliert bei Rennen ihr Bewusstsein und holt sich trotzdem den ersten Platz Demnach hatte der Mann in der Gondel vor sich ein Paar beim "Liebespiel" beobachtet. In seinem kuriosen Clip ist ein junger Typ zu sehen, der zusammen mit einer Frau allein in der Kabine sitzt.

Video des "Schauspiels" geht auf Twitter viral